Импортные корма теряют российский рынок

Доля импортных производителей кормов для животных на российском рынке резко сократилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи кормов для кошек и собак в натуральном выражении выросли в 2023 году на 10% и 6% соответственно. Таковы данные маркетинговой компании NielsenIQ.

При этом ассортимент увеличился на 8,5% и 10,5% после падения в 2022 на 2,4% и 4,4%.

В то же время, как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Национальную ассоциацию зооиндустрии, доля импортных кормов на рынке снизилась с 15-20% до 10%.

Эксперты отмечают, что заместить зарубежную продукцию пытаются не только крупные производители в России, но и сети зоомагазинов, запускающие собственные торговые марки: они могут быть вдвое дешевле импортных брендов.

Кроме того, на российский рынок заходят игроки из новых для него стран – Сербии и Турции.

В премиальном и лечебном сегментах основная доля рынка остается за западными марками. Но и здесь у них появляются проблемы. Так, с 6 февраля Россельхознадзор запретил поставки в страну кормов марки Hill's, производимых на итальянской фабрике транснациональной компании. С 2021 года временный запрет действует для чешской площадки холдинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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