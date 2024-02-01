Экс-министр здравоохранения Челябинской области вернулась в ТФОМС

Агата Ткачева снова возглавила ТФОМС Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Территориального ФОМС Челябинской области, сегодня, 1 февраля, первый заместитель губернатора Ирина Гехт представила коллективу директора фонда – покинувшую эту же должность два года назад Агату Ткачеву.

Ткачева окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 1997 году. В 2001 году, по окончании ординатуры, начала профессиональную деятельность врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице.

В 2006-2008 годах работала начальником отдела контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения Челябинской области.

В 2010 году – заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ №5 Челябинска. В 2011-2013 годах – заместитель главного врача по лечебной работе Челябинской областной клинической больницы.

В 2013-2015 годах – первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

В 2015 году назначена главным врачом ГКБ №2 Челябинска. С 2016 по 2019 годы – главврачом ГКБ №8 Челябинска.

В 2019 – 2022 годах – руководитель ТФОМС Челябинской области.

В 2022 году возглавила министерство здравоохранения Челябинской области, в мае – в качестве исполняющей обязанности, в июле – официально. В ноябре 2023 года подала в отставку.

С 1 февраля 2024 года Агата Ткачева вновь назначена на должность директора ТФОМС Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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