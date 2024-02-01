В Челябинске роженица пострадала во время пожара в перинатальном центре

Руководство СКР поставило на контроль проверку по факту получения челябинкой ожогов при родах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СКР, об инциденте в центральный аппарат ведомства сообщили через социальные сети.

«В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика», – уточнили в СКР. В результате женщина получила ожоги.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Петру Решетникову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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