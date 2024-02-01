Возврат троллейбусов на привычные маршруты в Ленинском районе Челябинска отложили

Возобновление движения троллейбусов в Ленинском районе Челябинска перенесли на две недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», закрытие движения троллейбусов №10 и №25 продлевается до 5 утра 13 февраля.

«На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО «Синара – Городские Транспортные Решения» продолжают модернизацию контактной сети», – уточнили в учреждении.

Троллейбусы направлены:

№10 – Парк Гагарина – Копейское шоссе – Машиностроителей – Новороссийская – «Солнечный берег»;

№25 – ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино».

Об открытии движения в учреждении сообщат дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube