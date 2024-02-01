Возврат троллейбусов на привычные маршруты в Ленинском районе Челябинска отложили

Возобновление движения троллейбусов в Ленинском районе Челябинска перенесли на две недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», закрытие движения троллейбусов №10 и №25 продлевается до 5 утра 13 февраля.
«На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО «Синара – Городские Транспортные Решения» продолжают модернизацию контактной сети», – уточнили в учреждении.
Троллейбусы направлены:
№10 – Парк Гагарина – Копейское шоссе – Машиностроителей – Новороссийская – «Солнечный берег»;
№25 – ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино».
Об открытии движения в учреждении сообщат дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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