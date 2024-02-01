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Четверг, 1 февраля 2024, 15:29 мск

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Южноуральцы впервые покорили пьедестал чемпионата России по ски-альпинизму

Южноуральские спортсменки впервые в истории завоевали медали чемпионата России по ски-альпинизму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат России по ски-альпинизму проходил в Приэльбрусье (поселок Терскол, Кабардино-Балкария) с 26 по 28 января.

На этих состязаниях представители Челябинской области впервые завоевали медали. Чемпионкой в вертикальной гонке стала Дарья Зинченко, серебро досталось Антонине Юшиной.

В индивидуальной гонке по самой сложной трассе в России челябинка Кристина Кисматова завоевала бронзу, вырвавшись на третье место практически в финишном створе, обыграв соперницу за счет техники спуска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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