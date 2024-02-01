В уральском городе бетономешалка ушла под землю

В южноуральском Троицке провалилась бетономешалка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в 5-м микрорайоне Троицка (Челябинская область) на строительной площадке. По некоторым данным, бетономешалка провалилась и повредила коммунальные сети. Об этом пишет паблик «Наш регион Троицк».
«Ее пытаются достать из ямы. Глубина около 4 метров, три фекальные машины пытаются откачать стоки, но вода снизилась только сантиметров на 30-40, – пишут авторы канала. – В округе все затоплено, в домах нет отопления и горячей воды».
По данным администрации Троицка, в связи с аварийной ситуацией на сетях отключено теплоснабжение и ГВС в семи многоквартирных домах и двух социальных объектах. На месте уже работают аварийные бригады.
Челябинск, Виктор Елисеев
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