2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

02.02.2024, пятница

11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Литературный час «Радуга сказов Бажова» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Познавательно-развлекательная программа «Эти удивительные животные» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Литературный час «День рождения А. Барто» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Зимний спектакль музыкально-пластического театра «Аккорд» «Падал беленький снежок» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Премьера интерактивной вечеринки «Stand up, поэты!» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

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