К 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет почти в 2 раза

К 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет более чем на 75% – об этом пишет The Guardian со ссылкой на прогнозы и данные ВОЗ и Международного агентства по исследованию рака (МАИР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 10 лет число новых случаев онкологических заболеваний выросло на 43% – до 20 млн, число смертей от онкологии – на 18%, до 9,7 млн.

МАИР прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей увеличится почти вдвое с 2012 года и превысит 18 миллионов.

Отмечается, что в странах с самым высоким доходом в 2050 году будет зарегистрировано дополнительно 4,8 миллиона новых случаев, но самый большой пропорциональный рост числа случаев будет наблюдаться в странах с более низким доходом. При этом смертность от рака в бедных странах, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое.

Напомним, в России заболеваемость онкологией, по информации НМИЦ онкологии Минздрава России, в 2023 году выросла на 1%.

Москва, Игорь Юров

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