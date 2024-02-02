Два пожара за два дня произошли в Челябинске из-за проблем с электротехникой

В Челябинске участились случаи возгорания стиральных машин.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 2 февраля, в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей.
«Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, но затратный ремонт домочадцам теперь обеспечен», – уточнили представители ведомства.
Аналогичный случай произошел накануне в городской высотке по улице Университетская набережная. Оказалось, что женщина, снимавшая квартиру, оставила бытовой прибор включенным на ночь в электросеть.
«МЧС России напоминает: всегда отключай шнур питания из розетки. В противном случае твой телефон, телевизор, микроволновка, стиральная машина будет находиться под напряжением. Его достаточно, чтобы случилось короткое замыкание», – предупреждают в экстренном ведомстве.
Отметим, что оба пожара произошли на северо-западе Челябинска. Это наиболее населенный район областного центра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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