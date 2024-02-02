Айтишники ММК запустили официальный Telegram-канал

ММК-Информсервис запустил официальный Telegram-канал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подписчики канала смогут оперативно получать информацию о значимых для компании событиях и мероприятиях, знакомиться с реализованными на крупнейшем предприятии черной металлургии России цифровыми и ИТ-проектами.

Telegram-канал Команда ММК-Информсервис был зааущен в день рождения ММК, 1 февраля.

ММК-Информсервис является самой крупной ИТ-компанией в Челябинской области – в ней трудятся более 700 специалистов! А еще в ленте можно будет познакомиться с актуальными вакансиями, которые позволят соискателям найти работу, а компании прирасти талантливыми специалистами.

«Наш Telegram-канал предназначен для широкой аудитории. Приглашаем работников и партнеров компании, коллег, представителей общественности, СМИ и всех, кому интересна деятельность «ММК-Информсервис», подписываться на ресурс, – комментирует директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов. – Уверен, каждый читатель сможет найти в сообщениях ленты то, что важно именно ему, и нам удастся сформировать комьюнити настоящих профессионалов».

Напоминаем также про официальный сайт «ММК-Информсервис», который расположен по адресу https://is-mmk.ru/.

Челябинск, Виктор Елисеев

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