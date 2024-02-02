Южноуральские тяжелоатлетки завоевали медали Кубка России

Две представительницы Челябинской области поднялись на пьедестал Кубка России по тяжелой атлетике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соревнования на Кубок России по тяжелой атлетике проходят в Туле с 26 января.

Представительницы сборной Челябинской области дважды поднимались на пьедестал почета.

Челябинка Ксения Пасхина завоевала серебряную медаль в двоеборье в весовой категории свыше 87 килограммов. Южноуральской спортсменке по сумме двух упражнений покорилась масса 216 килограммов (рывок – 95 килограммов и толчок – 121 килограмм).

На первую ступень пьедестала поднялась Виктория Орлова из Республики Коми (230 килограммов), на третьем месте – Мария Белозерова (210 килограммов).

Кроме того, в весовой категории до 59 килограммов бронзовую медаль завоевала Кристина Новицкая (183 килограмма по сумме двух упражнений). Челябинка уступила Ольге Тё из Москвы (200 килограммов) и югорчанке Наталье Ильиной (188 килограммов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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