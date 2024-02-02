В центре Челябинска горожанин избил хозяина напавшей на него собаки

Челябинец избил хозяина набросившейся на него собачонки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у многоквартирного дома, расположенного на улице Каслинской в центре Челябинска. Частично расправа попала на запись видеодомофона.

По словам молодого человека, он гулял со своей маленькой собакой. Судя по видео, хозяин не стал использовать поводок.

Когда хозяин пошел открывать подъезд, оказавшийся без присмотра пес бросился за одним из прохожих. По словам юноши, собака начала громко лаять на незнакомца и задела его за штанину. Раздраженный мужчина схватил глыбу и бросил в собаку, но промахнулся.

После этого хозяин собаки сделал замечание горожанину. Тогда мужчина вернулся и набросился на молодого человека, пригрозив придушить пса, которого хозяин к этому моменту держал на руках.

Собаку парень сумел отпустить, и та убежала. А вот ему досталось от разъяренного прохожего по полной: мужчина несколько раз ударил разговорчивого молодого человека и уронил на землю.

О произошедшем юноша сообщил в полицию. По заявлению пострадавшего начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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