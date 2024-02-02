Самым популярным именем января на Южном Урале стала Ева

Каждую четвертую девочку, родившуюся в Челябинской области в первом месяце 2024 года, назвали Евой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в январе в регионе зарегистрировано 2 тысячи 493 новорожденных.

Мальчиков родилось немногим больше, чем девочек – 1 тысяча 297 против 1 тысячи 196.

Но абсолютным рекордсменом среди имен оказалось именно женское: 251 родившуюся в январе девочку назвали Ева. С существенным отставанием идут София (57 новорожденных) и Виктория (50). Замыкают пятерку самых популярных женских имен Мария (36) и Анна (34).

Мальчиков чаще всего называли Александрами (54 человека) и Матвеями (46). Третье место заняли Тимофей и Артем – по 39 . Далее идут Иван (33),

Марк и Мирон – по 31.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube