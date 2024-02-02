В администрации поселка под Челябинском, где старые власти отказались сдавать полномочия, прошли обыски

В администрацию Нового Кременкуля пришли силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудникам Контрольно-счетной палаты Челябинской области пришлось вскрывать помещение администрации и совета депутатов поселка Новый Кременкуль Сосновского района в присутствии следователей СКР.

«Следователи вскрыли помещение, изъяли документы и компьютерную технику, – цитирует Ura.ru собственный источник. – Аудиторы и следователи приступили к изучению информации на жестких дисках».

Напомним, в середине января аудиторы заявили о начале комплексной проверки администрации поселка. Произошло это на фоне конфликта новых и старых властей муниципалитета.

Началось все в сентябре прошлого года, когда в ходе выборов в совет поселения мандат смог сохранить лишь один из депутатов прежнего созыва. Лишившимся поддержки избирателей парламентариям это не понравилось, и они оспорили результаты выборов в суде.

В итоге новые депутаты выбрали нового главу поселка. Однако прежние власти отказались передавать ему полномочия. Лишена новая администрация и доступа к бюджету, помещению и официальному сайту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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