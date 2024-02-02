В Челябинске закроют один из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №16 в Челябинске временно приостанавливает работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Оператор перевозок Челябинской области», в связи с реконструкцией троллейбусного депо и работами по модернизации контактной сети принято решение о временной приостановке работы троллейбуса №16, ранее направленного по трассе «АМЗ – Первоозерный».

Расписание троллейбусных маршрутов №№ 5, 10, 12, 14, 17, 25 также будет скорректировано. Актуальное расписание будет доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты».

Челябинцы могут воспользоваться автобусами №№ 14, 47, 51, 172, а также троллейбусами №№ 5, 7, 12 ,19.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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