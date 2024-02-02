Чиновники продолжают бежать из мэрии Челябинска

Комитет дорожного хозяйства Челябинска за неделю покинул второй высокопоставленный сотрудник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку подал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Александр Диденко.

По информации пресс-службы мэрии, свой пост чиновник покидает по собственному желанию. Известно, что уволиться из комитета Диденко намеревался еще до нового года. Однако тогда руководство попросило его остаться.

Однако 29 января должность покинул председатель комитета Николай Кожевников. Чиновник также написал заявление по собственному желанию.

Напомним, в конце декабря – начале января власти Челябинска столкнулись с дорожным коллапсом после провала работы по очистке от снега городских улиц и магистралей.

В 20-х числах декабря на Южный Урал обрушились масштабные снегопады. Не обошла стихия и областной центр: в декабре в городе выпало 2,5 месячных нормы осадков, в начале января снегопады продолжились.

В итоге с началом рабочих дней Челябинск встал в 11-балльных пробках. Снег из города не вывезли до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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