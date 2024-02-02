«Металлург» вырвал победу у «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» дома выиграл у «Авангарда» из Омска в овертайме – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет гости. На 11-й минуте встречи Райан Спунер замкнул розыгрыш Владимира Ткачева и Семена Чистякова – 1:0 в пользу омичей.

Однако преимущество «Авангарда» продержалось меньше минуты: Игорь Гераськин сравнял счет – 1:1.

В начале второго периода хозяева завладели инициативой, и на 22-й минуте матча Даниил Вовченко выводит «Металлург» вперед – 2:1. Но спустя 34 секунды Иван Игумнов сравнивает счет уже со стороны гостей – 2:2. А за минуту с небольшим до сирены Семен Чистяков вновь выводит «Авангард» вперед – 3:2.

Третий период прошел в безуспешных попытках «Магнитки» сравнять счет. И в конце концов упорство магнитогорцев было вознаграждено: за 0,1 секунды до конца основного времени Данила Юров сравнивает счет – 3:3.

Он же и поставил победную точку на 2-й минуте овертайма, закатив шайбу в пустые ворота омичей после того, как те заменили вратаря на шестого полевого игрока – 4:3 в пользу южноуральского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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