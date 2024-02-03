3 – 5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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10:00 Челябинск – Обмен посудой («Немузеймусора», ул. Кирова, 110)
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11:00 Челябинск – Бесплатная Лаборатория по дизайну VR-туров для молодежи от 15 до 35 лет (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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11:00 Челябинск – Встреча благотворительного клуба «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Шахматный рыцарь» для детей (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (стадион «Инга», ул. Худякова, 24а)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс «Подставка под горячее «Домик» в технике ручное шитье (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры» (X-XVII вв.): «Истоки древнерусского искусства. Формирование крестово-купольной системы храма» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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15:00 Челябинск – Вечер старообрядческой певческой культуры (пространство «Башня», ул. Горького, 22)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Хиты 80-х и 90-х» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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