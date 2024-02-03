«Экологичные» трубочки для напитков оказались опасными для человека

Бумажные трубочки для напитков, выступающие экологичной альтернативой пластиковым, оказались опасны для человека. К такому выводу пришли бельгийский и испанские ученые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала специалисты из Университета Антверпена (Бельгия) сравнили бумажные, бамбуковые, стеклянные и металлические трубочки с традиционным пластиковым вариантом на содержание PFAS-химикатов.. Эти потенциально опасные для человека и почти не разлагающиеся в природе вещества нашли

– в 75% обычных пластиковых трубочек;

– в 90% бумажных;

– в 80% бамбуковых;

– в 40% стеклянных.

В трубочках оказалась запрещенная во всем мире перфтороктановая кислота, а также трифторуксусная и трифторметансульфоновая кислоты, которые могут растворяться в напитках и легко попадать в организм человека. Всего исследователям встретилось 18 различных видов PFAS. Концентрация химикатов в образцах была небольшой, но они имеют свойство накапливаться.

Ученые предположили, что вещества были добавлены в трубочки целенаправленно – в качестве водоотталкивающего покрытия. Поэтому именно в бумажных образцах они встречались чаще всего. И именно такие трубочки чаще всего используются взамен пластиковых, так как они дешевле других аналогов.

«Чистыми», совсем без PFAS-химикатов, оказались только металлические.

Теперь об итогах исследования бумажных трубочек отчитались исследователи из Университета Сарагосы (Испания). В документе, опубликованном на портале Sciencedirect, заявляется, что 19 веществ, содержащихся в «соломинках», мигрируют в напитки. Три из них – потенциально опасные. Их концентрация – от 0,015 до 3,6 мг/кг жидкости. В ЕС пока нет нормативов по этому показателю, поэтому оценить, насколько эти уровни вредят человеческому организму, достаточно сложно.

Любопытный нюанс: согласно протоколам ЕС, исследования на миграцию веществ проводились в газировке, нагретой до 70 градусов. Вряд ли в мире найдется много людей, предпочитающих употреблять шипучку именно в таком состоянии да еще и через трубочку.

Москва, Анастасия Палей

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