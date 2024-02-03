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Воскресенье, 4 февраля 2024, 00:52 мск

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На Урале перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Челябинской области перевернулся автобус с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГИБДД, ДТП произошло 3 февраля в 22:40 на трассе Магнитогорск – Челябинск.

Автобус Higer вез из Магнитогорска с соревнований по рукопашному бою 26 юных спортсменов и несколько тренеров. Возле села Варламово на дорогу выбежала косуля.

«Водитель, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулось на бок. Двое детей госпитализированы», – уточнили в ГИБДД.

Остальных детей и взрослых сначала доставили в Варламово, а потом отправили в Челябинск.

Челябинск, Павел Зварзин

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