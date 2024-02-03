На Урале перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Челябинской области перевернулся автобус с детьми.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГИБДД, ДТП произошло 3 февраля в 22:40 на трассе Магнитогорск – Челябинск.
Автобус Higer вез из Магнитогорска с соревнований по рукопашному бою 26 юных спортсменов и несколько тренеров. Возле села Варламово на дорогу выбежала косуля.
«Водитель, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулось на бок. Двое детей госпитализированы», – уточнили в ГИБДД.
Остальных детей и взрослых сначала доставили в Варламово, а потом отправили в Челябинск.
Челябинск, Павел Зварзин
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