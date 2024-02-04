В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

В Челябинске на ходу загорелся трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 7 часов 3 минуты в Металлургическом районе. В этот момент в салоне находились 10 человек, они самостоятельно вышли на улицу, ни кто не пострадал.

По предварительной версии замыкание произошло из-за короткого замыкания в ящике с конденсаторами для автономного хода. В миндортрансе Челябинской области сообщили, что кузов вагона не пострадал, выгорела только проводка на задней площадке.

Сейчас в ситуации разбираются специалисты.

Челябинск, Павел Зварзин

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