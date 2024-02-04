Опять метель: южноуральцам рекомендовали не выезжать на федеральные трассы

На Южном Урале вновь ожидаются снегопады и метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, уже сейчас снег идет на севере региона и в горах. К ночи циклон накроет практически всю область. На дорогах образуется гололедица. Днем 5 января на Южном Урале ожидается мокрый снег, в восточной половине временами с дождем, местами метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица.

В управлении дорог «Южный Урал» рекомендуют в понедельник не выезжать на федеральные трассы: во время метелей видимость будет составлять не более 500 метров.

Челябинск, Павел Зварзин

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