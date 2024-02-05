Дело в отношении челябинца, зарезавшего жену в магазине, передали в суд

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2023 года в магазине одной из торговых сетей в Тракторозаводском районе областного центра. Нетрезвый южноуралец напал с ножом на одну из сотрудниц. Происходило все днем в торговом зале, на глазах у посетителей.

Позднее выяснилось, что 41-летняя женщина была сожительницей нападавшего. Они поссорились еще дома из-за ревности горожанина. Когда сожительница ушла на работу, челябинец взял нож и пошел за ней. В магазине он нанес ей не менее 6 ударов ножом. 26 ноября прошлого года женщина скончалась в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube