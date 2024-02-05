Уральские металлурги выступят на крупнейшем продовольственном форуме в стране

ММК представит свою продукцию на крупнейшем продовольственном форуме в Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в открывающейся сегодня, 5 февраля, в столице 31-й международной выставке продуктов питания, напитков, а также сырья для их производства и упаковки «Продэкспо».

Выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 5 по 9 февраля. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. В рамках раздела форума «Упаковка и технологии» представлены упаковочные решения для пищевой промышленности, дизайн, оборудование и услуги для пищепрома. В числе экспонентов – ПАО «ММК», предлагающее для производителей пищевой тары белую жесть.

Комбинат является единственным в России производителем этого вида продукции, занимая примерно половину российского рынка белой жести, используемой для производства тары пищевых продуктов, в частности, консервных банок. В прошлом году производство белой консервной жести на ММК составило около 167 тысяч тонн. Объем отгрузки товарной белой жести на комбинате, производимой на агрегате электролитического лужения №2, находится на максимальных значениях.

Для удовлетворения потребностей клиентов ПАО «ММК» модернизирует производство консервной жести. Первым существенным шагом на этом пути стала установка в 2012 году в линии электролитического лужения правильно-растяжной машины, предназначенной для улучшения плоскостности на выходе белой жести. Кроме того, на агрегате электролитического лужения внедрены и другие новшества, направленные на повышение качества белой жести: в частности, для улучшения качества реза был модернизирован главный узел агрегата поперечной резки №2, где установили безредукторные ножницы; агрегат подготовки полосы оснастили дисковыми ножницами и современным дефектоскопом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube