Поколение «зумеров» все меньше пьет и больше спит

Представители поколения Z все чаще ведут образ жизни пенсионеров: рано ложатся спать и пьют мало алкоголя. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на ряд исследований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди в возрасте 18 – 35 лет спать как можно больше, так как считают, что есть прямая связь между качеством сна и общим здоровьем. Некоторые ложатся спать не позже 9 вечера.

Многие «зумеры» даже отказываются от гигиенических процедур перед сном. Один из опросов, в котором приняли участие 2 тысячи человек, показал, что 68% молодых людей засыпают с телефоном в руке, а 47% часто засыпают, не сняв повседневную одежду.

Результатом еще нескольких исследований стал вывод, что представители поколения Z употребляют гораздо меньше алкоголя, чем их предшественники. Одной из причин такого поведения стало осознание, что алкоголь вызывает депрессию. Кроме того, отмечают участники исследования, отказ от алкоголя ведет к улучшением сна, нормализации веса и увеличению энергии.

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube