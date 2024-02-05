Челябинск остается в лидерах по росту цен на жилье

Челябинск вошел в тройку российских городов с наибольшим ростом стоимость аренды жилья. Исследование проводил портал «Авито Недвижимость».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России цены на аренду квартир за последние три месяца 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 15%.

Самый высокий рост отмечен в Волгограде – плюс 39%, Перми – плюс 35% и Челябинске – плюс 32%. В Москве аренда подорожала на 20%.

По мнению специалистов, рынок арендного жилья продолжает динамично развиваться из-за подорожавшей ипотеки, и часть россиян откладывает приобретение собственного жилья, выбирая аренду. Еще одна причина роста цен – увеличение числа возвращающихся из-за границы.

При этом отмечается любопытная тенденция: в крупных городах аренда студии обходится дороже, чем однокомнатной квартиры, – в среднем, на 10%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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