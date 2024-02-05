Под Кыштымом сноубордист четыре часа плутал в лесу после спуска

Спасатели несколько часов искали потерявшегося фрирайдера в лесу на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу, 3 февраля, в районе горнолыжного центра «Егоза».

Вечером, перед закрытием трасс, одна из посетительниц центра спохватилась, что больше часа не видела молодого человека, с которым они приехали покататься на сноубордах.

Телефона у пропавшего с собой не было, а поиск на трассах самостоятельно и с помощью сотрудников центра не увенчался успехом. За помощью обратились к спасателям.

Поисково-спасательные работы начали сразу в нескольких направлениях: пешком, с помощью снегоступов по возможному следу выката и на автомобиле, вдоль автодорог, пролегающих в непосредственной близости от «Егозы».

Уже в полной темноте, около 21:00 молодого человека обнаружили в лесу – уставший, измотанный, бросив снаряжение и сноуборд, он пробирался по заснеженному лесу в поисках обратного пути.

Как оказалось, 23-летний мужчина во время свободного спуска за пределами трассы выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути.

«Из-за усталости, слабого знания местности и наступившей темноты прогулка по лесу растянулась для него на 4 часа, но как рассказали спасатели, поход мог стать и еще более длительным, ведь ботинки хорошо защищают ноги во время катания, но абсолютно не приспособлены для пеших прогулок по глубоким сугробам!" – рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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