Итальянский десерт с Южного Урала: как менеджер госкорпорации переквалифицировалась в эксперты по мороженому

Чтобы попробовать классическое итальянское мороженое – джелато, сегодня не обязательно ехать в Италию. Лакомство с Апеннин с мировой известностью можно найти на Южном Урале. В 2016 году предприниматель Ирина Тюрина открыла производство джелато в Челябинске. И теперь ее компания Citron выпускает свыше 80 сортов и более 60 тонн продукции в год.

Ради реализации бизнес-мечты Ирина, программист по образованию, ушла с хорошо оплачиваемой должности в госкорпорации. Все сбережения она потратила на открытие островка мороженого в торговом центре. Но джелато, которое делали крупные российские производители, был не похож на тот, итальянский, который Ирина помнила с детства. И тогда челябинка решила научиться самостоятельно делать это лакомство.

«Промышленное мороженое делают на конвейере, и его на 80% наполняют воздухом. Это нормально: себестоимость снижается, а вкус становится более мягким. В итальянском крафтовом мороженом всего 20% воздуха. Вкус более плотный, насыщенный, и поэтому оно медленно тает. Такое мороженое тягучее и кремообразное. Когда его съедаешь, возникает ощущение, что ты плотно поел. Второе отличие – производители нашего мороженого часто добавляют в него сливочное масло и сгущенку. У итальянцев – только молоко и сливки. У них жирность ниже, поэтому джелато – более легкий продукт», – объясняет Ирина Тюрина.

Для приготовления джелато нужно смешать пять ингредиентов: молоко или сливки, ягоды, орехи или специальные кондитерские пасты, натуральные стабилизаторы и сахар. Затем смесь пастеризуется при температуре 95 градусов, охлаждается, взбивается и замораживается во фризере. Весь процесс занимает 20 минут.

Для мороженого нужно найти правильное молоко – с подходящим вкусом и жирностью. Ирина долго выбирала поставщиков и остановилась на производителе из Еткульского района. Поначалу, чтобы добиться идентичного вкуса джелато, она покупала итальянские пасты. После санкций ей удалось найти российские аналоги, ни в чем не уступающие по качеству зарубежным. Ягодные пасты для мороженого Ирина делает сама, используя свежее и замороженное сырье. 60-граммовая порция джелато стоит 100 рублей, а баночка мороженого из магазина – от 135 до 155 рублей.

Линейка сортов челябинского джелато огромная. Продукция Citron поставляется в федеральные сети, кафе и рестораны. «У нас есть мороженое с сыром горгонзола, у него необычный сладко-соленый вкус. Его любят женщины. Мужчины предпочитают классику: ваниль, шоколад, фисташку. Гурманы останавливаются на экзотических вариантах с зеленым чаем или черной клубникой. Дети любят вкусы «бабл гам» и персик. Есть мороженое для тех, кто ограничивает себя в сахаре – с ряженкой, которую мы покупаем в монастыре», – рассказала Ирина Тюрина.

Бывают и экстремальные запросы от заведений. Например, для китайского ресторана компания сделала мороженое со вкусом васаби. Для кофеен поставляется безлактозное мороженое – в Италии такой десерт смотрелся бы странно, а в России уже стал обычным.

Челябинская компания также занимается производством сорбетов. «У нас их мало кто делает вкусно, потому что используют сок. А настоящий сорбет на 70% должен состоять из фруктов и ягод, остальное вода. Он не подвергается термической обработке, что сохраняет витамины. Я бы вообще вводила сорбеты в детское питание», – говорит предпринимательница.

Путь от лавки мороженого до производственной компании занял у Ирины Тюриной семь лет, и не все было гладко. «На старте я неправильно выбрала локацию, продаж почти не было. Работала одна, денег на наем сотрудников не было. Зато сегодня в штате десять человек. В 2018 году, когда переехала в новый цех – случился пожар. Сейчас самое страшное, что может случиться, это поломка оборудования. Мы работаем на итальянском. Производители ушли с российского рынка, и аналогов нет. Китайское уступает по уровню, производительности и качеству, турецкое – по энергопотреблению», – поделилась героиня проекта «Вывозим же!».

Подробности – в видео на нашем канале.

Челябинск, Ангелина Сергеева

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