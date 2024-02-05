В Челябинске определились с руководством управлений капстроительства и экологии

В мэрии Челябинска назвали главных по строительству и экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов.

Кресло руководителя освободилось в декабре 2023 года, когда занимавший его Василий Беспалов перешел на должность министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Кузнецов до своего нового назначения работал директором МКУ «Арихитектурно-планировочный центр».

Пустовавший с сентября прошлого года кабинет начальника управления экологии и природопользования в челябинской мэрии теперь с полным правом займет Елена Щербатенко.

До этого она работала заместителем начальника данного управления и с осени исполняла обязанности руководителя. Бывший начальник управления Иван Кинев в настоящее время занимает должность замминистра экологии региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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