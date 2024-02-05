В Челябинской области вынесли приговор по делу о взрыве на предприятии

В Златоусте вынесен приговор по уголовному делу о несчастном случае на предприятии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным по статье 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).
Напомним, трагедия произошла весной 2021 года на территории Южноуральской литейной компании. 5 марта при разгрузке газовых баллонов один из них взорвался в результате разгерметизации. В результате ЧП один рабочий погиб, второму был причинен тяжкий вред здоровью.
Обвинение в произошедшем предъявили работнику, работавшему наполнителем баллонов и обязанному проверять их на предмет каких-либо неисправностей.
Суд приговорил южноуральца к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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