И.о. министра образования Челябинской области уходит в отставку

Возглавлявшая южноуральское минобрнауки Елена Коузова подала в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 февраля, исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова проводит в своей должности последний день.

Заменит чиновницу во главе ведомства Виталий Литке, до настоящего времени занимавший пост заместителя министра.

Министерство Елена Коузова покидает по собственному желанию. Здесь она работала с 2010 года, занимая должность первого заместителя министра. Возглавила структуру г-жа Коузова в июне прошлого года, когда министр Александр Кузнецов ушел в отставку, чтобы занять кресло ректора Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета.

До министерства Елена Коузова работала в управлении по делам образования Челябинска. В общей сложности на муниципальной и государственной службе она провела почти 20 лет.

В сфере образования Коузова проработала более 40 лет – после окончания в 1983 году факультета иностранных языков Челябинского государственного педагогического института (ныне – ЮУрГГПУ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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