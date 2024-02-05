В Челябинской области снизилось производство мяса и молока

В Челябинской области в 2023 году росло промышленное производство и снижалось производство продовольствия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в 2023 году в Челябинской области по сравнению с 2022 годом составил 110,8%.

По сравнению с декабрем 2022 года производство в декабре 2023-го выросло на 20,3%, по сравнению с ноябрем 2023 года – на 25,8%.

При этом добыча полезных ископаемых выросла за год на 0,5%, обрабатывающие производства – на 13%, деятельность по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов – на 7,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром объемы производства незначительно сократились – на 0,3%.

Практически все основные виды производств показали в прошедшем году рост. В процентном соотношении наибольшую динамику продемонстрировали производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+52,8), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+50,4%), а также производство прочих транспортных средств и оборудования (+40,9%). Металлургическое производство выросло на 9,9%.

А вот добыча полезных ископаемых перешла к тренду на понижение. При этом год к году снижение зафиксировано пока только в добыче металлических руд (-0,4%).

Кроме того, снизились объемы по сравнению с 2022 годом в таких сферах, как производство одежды (-7%), полиграфия и копирование носителей информации (-21,7%).

Падение зафиксировано и в производстве пищевых продуктов (-3,9%). При этом производство мяса снизилось на 15% (до 86 тысяч тонн), мяса птицы – на 12,2% (до 175,1 тысячи тонн), колбасных изделий – на 3,8% (до 63,9 тысячи тонн), молока – на 10,3% (до 108,2 тысячи тонн). Зато выросли объемы пшеничной и пшенично-ржаной муки (+3%, 600,9 тысячи тонн) и крупы (+3,7%, 201 тысяча тонн).

Интересно, что в 2023 году снизился объем произведенной тепловой энергии – на 3,9%. А вот электроэнергии выработали на 1,4% больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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