На юге Челябинской области закрывают движение из-за разгула стихии

Из-за снегопада и метелей на Южном Урале закрывают движение по региональным автодорогам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 18 часов понедельника, 5 февраля, до 9 часов вторника, 6 февраля, ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.
Ограничения будут введены по следующим дорогам регионального значения:
Павловский – Айдырлинский Оренбургской области;
Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок км 147 – км 210;
Бреды – Синий Шихан;
Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана, участок км 57 – км 130;
Фершампенуаз – Париж – Джабык;
Нагайбакский – Фершампенуаз;
Татищево – Кужебаевский – Париж;
Куликовский – Лесные Поляны.
Причина перерыва в движении транспорта – обильные осадки в виде снега и мокрого снега, сильный ветер, метели.
На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией, организуется круглосуточное дежурство ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
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