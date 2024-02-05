На юге Челябинской области закрывают движение из-за разгула стихии

Из-за снегопада и метелей на Южном Урале закрывают движение по региональным автодорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 18 часов понедельника, 5 февраля, до 9 часов вторника, 6 февраля, ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

Ограничения будут введены по следующим дорогам регионального значения:

Павловский – Айдырлинский Оренбургской области;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок км 147 – км 210;

Бреды – Синий Шихан;

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана, участок км 57 – км 130;

Фершампенуаз – Париж – Джабык;

Нагайбакский – Фершампенуаз;

Татищево – Кужебаевский – Париж;

Куликовский – Лесные Поляны.

Причина перерыва в движении транспорта – обильные осадки в виде снега и мокрого снега, сильный ветер, метели.

На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией, организуется круглосуточное дежурство ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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