Челябинская и Свердловская области отличились экстремальным загрязнением поверхностных вод

В 2023 году число выявленных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов выросло на 62%. К такому выводу пришли аналитики сервиса FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за год зафиксировано более 2,76 тыс экологических инцидентов различного уровня, что на 12% больше, чем в 2022 году. 1879 случаев относится к высокому уровню, 833 – экстремально высокому. При этом число последних – наиболее опасных – выросло год к году на 62%, или на 339 случаев.

Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Подмосковье (5,6%), Красноярский край (5,3%), Новосибирская область (4,7%), Ямал (3,5%), Челябинская область (2,6%), Оренбургская область (2,4%) и Вологодская область (1,8%).

«Больше всего высоких и экстремально высоких загрязнений в 2023 году было зарегистрировано на реках и водоемах Свердловской области (806 случаев, из них: 604 высоких загрязнения – бассейны рек Тобол, Кама, малые водные объекты; 202 экстремальных загрязнения – реки Тальтия, Черная, Ольховка и 29 других). Традиционно именно этот уральский регион в наибольшей мере страдает от негативных экологических инцидентов, так как является местом расположения огромного количества промышленных предприятий. На Свердловскую область приходится более четверти всех обнаруженных высоких и экстремальных загрязнений рек и других водных объектов в стране», – отмечают аналитики .

Второй уральский регион с неблагоприятной ситуацией – Челябинская область, где в минувшем году зафиксировано 72 случая: 64 высоких загрязнений – бассейны рек Тобол, Кама и малые водные объекты; 8 экстремально высоких загрязнений – реки Увелька, Уй, водохранилище Аргазинское.

Напомним, под высоким загрязнением (ВЗ) поверхностных вод понимается уровень загрязнения, превышающий предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 3-5 раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности, в 10-50 раз для веществ 3-го и 4-го классов, в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, соединений марганца, меди и железа.

Также критериями высоких загрязнений является повышение биохимического потребления кислорода (БПК) до уровня 10-40 мг/л и снижение концентрации растворенного кислорода до 2-3 мг/л.

При экстремально высоких загрязнениях (ЭВЗ) поверхностных вод ПДК превышается в 5 и более раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности и в 50 и более раз для веществ 3-го и 4-го классов опасности. Также может фиксироваться снижение содержания растворенного кислорода до значения 2 мг/л и менее или увеличение биохимического потребления кислорода (БКП) свыше 40 мг /л.

Кроме того, критериями высокого и экстремально высокого загрязнения могут

выступать визуальные признаки: покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта (для ВЗ) и более 1/3 (для ЭВЗ) при его обозримой площади до 6 кв. км; покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 кв. км (для ВЗ) и более 2 кв. км (для ЭВЗ) при его обозримой площади более 6 кв. км.

Среди органолептических признаков: появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов по пятибалльной шкале, массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и растительности.

К 1-му классу опасности относятся такие вещества, как бенз(а)пирен, дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), соединения мышьяка и ртути.

Ко 2-му классу опасности относятся соединения кадмия, молибдена, свинца, формальдегид.

К 3-му классу – соединения меди, никеля, хрома, цинка, лигнин, сульфиды, фенолы, нефтепродукты, фтор и фториды.

К 4-му классу – азот аммонийный и нитритный, дитиофосфат крезиловый, соединения алюминия, общего железа, марганца, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), сульфаты, фосфаты, хлоpиды, лигносульфонаты и др.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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