В главном ледовом городке Челябинска закрыли горки

Власти Челябинска запретили кататься днем с горок в ледовом городке на площади Революции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение продлится до вечера понедельника.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции сегодня, 5 февраля, до 20:00 закрыты горки», – уточнили в администрации.

Ледовый городок работает до 23:00, напомнили представители городских властей.

С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения, предупредили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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