В центре Челябинска ограничат движение из-за строительства линии метротрамвая

По двум улицам в центре Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением буровых работ в рамках строительства первой линии «Север-Юг» метротрамвая с 7 по 11 февраля движение транспорта по проспекту Победы и улице Каслинской частично ограничат.

Под ограничение попадают:

участок по проспекту Победы от улицы Каслинской до улицы Косарева по крайней левой полосе проезжей части, вдоль трамвайных путей;

участок по улице Каслинской от улицы Кожзаводской до улицы Цинковой по крайней левой полосе вдоль трамвайных путей, оба направления.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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