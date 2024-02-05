В Златоусте фургон вылетел на остановку общественного транспорта. Есть пострадавшие

В Челябинской области «Газель» врезалась в остановку общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в понедельник, 5 февраля, вечером на автодороге Машзавод – проспект Гагарина в Златоусте.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузового фургона «Газель» проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. В результате ДТП находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму.

На место происшествия прибыли экипажи Госавтоинспекции, представители иных экстренных служб. Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводится проверка технического состояния автомобиля, изучается документация. По завершении проверочных мероприятий будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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