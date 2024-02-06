6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Круглый стол «Роль отца в семейном воспитании: взгляд традиционных религий России» (штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Старт федерального выставочного проекта об истории российского просвещения «Просвещение. Большие перемены» (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии»)
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10:00 – 20:00 Челябинск – Сбор мягких игрушек в рамках «Недели мягкого сбора» (ул. Кирова, 110)
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10:30 Челябинск – Литературный час «По страницам Пушкинских сказок» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Познавательный час «Отечество, Вам слава и любовь!» к Дню памяти А.С. Пушкина (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Прослушивание ансамблей и джазовых оркестров для участия в Московском джазовом фестивале с участием Игоря Бутмана (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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14:00 Челябинск – Урок «Тревожный чемоданчик. Готовность №1» от Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Блиц-консультация «Социальные сети: плюсы и минусы виртуального общения» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Альбрехт Дюрер. Избранные работы» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе Восточной башни)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейрографика» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:30 Челябинск – «Вивальдимания» (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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19:00 Челябинск – Открытие IX Международного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом:Brevis Brass Band, Billy's Band, Варвара Убель, Московский джазовый оркестр (концертный зал им. Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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