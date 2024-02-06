Цифровой двойник поможет уральским металлургом экономить ресурсы

ММК внедрил цифровой двойник в доменном цехе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК запустил в промышленную эксплуатацию систему цифрового двойника процессов в верхней части доменной печи №1 для получения автоматизированных рекомендаций по корректировке хода плавки.

Инновационное решение разработано и внедрено для снижения расхода топливо-энергетических ресурсов, в частности – кокса, необходимого для производства чугуна.

Основываясь на данных дозирования, транспортировки и загрузки в доменную печь железорудного сырья и кокса, цифровой двойник выполняет математическое моделирование технологических процессов перемещения шихтовых материалов в тракте загрузки, колошнике (верхней части домны) и в доменной печи с учетом их физико-химических закономерностей. В результате моделирования система выдает рекомендации оператору по наиболее оптимальной загрузке шихтовых материалов в режиме онлайн.

Применение цифрового двойника способствует формированию и достижению необходимого оптимального распределения шихтовых материалов на колошнике и в доменной печи, что приводит к снижению удельного расхода кокса в количестве 1,0 кг/т чугуна.

Разработка и внедрение системы цифрового двойника процессов в верхней части доменной печи осуществлялась в рамках реализации Стратегии цифровизации ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube