Челябинца Евгения Кузнецова отстранили от игр в НХЛ

Евгения Кузнецова включили в программу помощи игрокам НХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов покинет расположение клуба на неопределенный период. Об этом сообщила в социальной сети пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По ее условиям Евгений вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», – говорится в заявлении лиги.

Текущий сезон в НХЛ стал худшим в карьере хоккеиста. Всего он принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». При этом его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму 62,4 миллиона долларов завершается в 2025 году.

О включении Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ стало известно после того, как он пропустил тренировку «Вашингтона». Программу запустили в 1996 году. Она направлена на оказание хоккеистам помощи в преодолении психологических проблем, в том числе в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

О проблемах южноуральца с наркотиками стало известно несколько лет назад. Летом 2018 года в социальных сетях появилось видео, где Евгений Кузнецов снят на фоне столика с белым порошком, похожим на кокаин. Тогда хоккеист заявил, что видео снято в номере одного из игроков, куда он зашел случайно. Через год, летом 2019 года в крови у Кузнецова обнаружили следы наркотика, после чего Международная федерация хоккея на льду отстранила спортсмена от выступлений (на НХЛ запрет не распространялся). Срок отстранения истек летом прошлого года.

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз» (в 2017 году контракт продлен).

Челябинск, Виктор Елисеев

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