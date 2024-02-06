Снегопады и метели продлятся на Южном Урале до конца недели

Южноуральских автомобилистов предупредили о сохранении неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшие 3 дня на территории региона ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы.

Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля.

Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров и по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, на юге Челябинской области было закрыто движение для грузовых автомобилей, автобусов и такси. Ограничения сняли сегодня, 6 февраля, в 9:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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