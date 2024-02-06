В Челябинске перед судом предстанет адвокат, выманивший у клиента миллион рублей

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката адвокатской палаты региона, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в июне 2022 года юрист сообщил своему клиенту, что за круглую сумму может обеспечить тому выделение дела в отдельное производство и вынесение судебного решения без реального лишения свободы. Хотя в действительности такой возможности не имел.

Введенный в заблуждение доверитель, находясь в здании Челябинского областного суда, передал адвокату 10 тысяч евро и 450 тысяч рублей – в общей сложности более 1 миллиона рублей.

В ходе следствия клиентом заявлены исковые требования о причинении имущественного вреда в 1, 2 миллиона рублей и морального вреда в 20 миллионов рублей.

На имущество юриста – квартиру и земельный участок в СНТ общей стоимостью свыше 4,5 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено направлению в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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