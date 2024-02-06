Глава СКР потребовал отчета по истории с 12-летним челябинцем, которому три года не могут поставить диагноз

Руководство Следственного комитета России заинтересовалось историей челябинского школьника, которому не могут назначить лечение на протяжении нескольких лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина в социальных сетях обратилась жительница Челябинска.

По словам женщине, в течение трех лет состояние здоровья ее 12-летнего сына ухудшается, однако точный диагноз медики ему так и не поставили. Проведенные анализы и регулярное стационарное наблюдение ребенка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено.

Ранее ситуация освещалась в СМИ. Школьник уже 17 раз лежал в больницах, на обследования мать свыше 200 тысяч рублей. В курсе ситуации и в региональном минздраве, а в областной детской клинической больнице прошли уже три медицинских консилиума. Но результатов этого не принесло.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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