Южноуральцы влюбились в умные колонки, розетки и чайники

У челябинцев в 2,3 раза вырос интерес к товарам для умного дома.

В 2023 году заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись примерно в три раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В общей сложности спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota в Челябинской области увеличился в 2,3 раза

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у южноуральцев в прошлом году пользовались смарт-розетки: их продажи за год выросли более чем в два раза.

Спрос на центры управления умным домом увеличился примерно в два раза за год, на 74% чаще стали покупать на приборы умного освещения – лампы и светильники. Вырос интерес челябинцев и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики протечек.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров – умные колонки, продажи которых в 2023 году поднялись в 2,7 раза. Вслед за ними жители Челябинской области стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников выросло в восемь раз.

В целом по России в 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», – отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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