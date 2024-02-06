В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южный Урал обрушится шторм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, до конца дня 6 февраля, а также ночью 7 февраля в связи с прохождением циклона в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный и очень сильный, усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, на дорогах снежные заносы, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах).

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

Номера экстренных служб «101» и «112».

Снегопады обрушились на регион в понедельник, 5 февраля. По данным синоптиков, осадки не прекратятся до 9 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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