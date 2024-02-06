В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южный Урал обрушится шторм.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, до конца дня 6 февраля, а также ночью 7 февраля в связи с прохождением циклона в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный и очень сильный, усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, на дорогах снежные заносы, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах).
Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
Номера экстренных служб «101» и «112».
Снегопады обрушились на регион в понедельник, 5 февраля. По данным синоптиков, осадки не прекратятся до 9 февраля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»