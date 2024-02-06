На Урале отменили приговор двум экс-руководителям районного УВД, обвиненных в превышении полномочий

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-начальника отдела МВД России по Каслинскому району Челябинской области Романа Войщева и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Андрея Коренькова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицеры, по версии следствия, начисляя подчиненным премии, часть денег требовали себе и в течение 2019 – 2020 годов присвоили около 150 тысяч рублей.

10 января суд Каслинского района признал Войщева виновным в двух эпизодах, а Коренькова – в одном эпизоде преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил первого к полутора годам а второго – к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Приговор Каслинского городского суда от 10 января 2023 года отменен. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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