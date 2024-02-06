В челябинском дворе застряли в снежных заносах две машины скорой помощи

Челябинцам пришлось выталкивать из снега два автомобиля с медиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом района областного центра. Об этом сегодня, 6 февраля, горожане рассказали в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)".

По словам очевидцев, во дворе на улице Социалистической между домами №36 и №38 застряла в снежном месиве приехавшая по вызову машина скорой медицинской помощи. Горожанам пришлось откапывать и толкать автомобиль. А через полчаса здесь же застряла вторая «скорая».

Аналогичная ситуация, как рассказали горожане, произошла и во дворе дома №36 по улице Жукова, также в Металлургическом районе Челябинска. Здесь, по словам южноуральцев, машина скорой помощи буксовала около часа.

Напомним, в понедельник в Челябинской области начались осадки в виде снега. Осложняет ситуацию для транспорта то, что под влиянием теплой погоды и, не исключено, использующихся дорожниками противогололедных материалов выпавший снег скатывается в мелкую крупу. Как рассказали челябинцы, машины просто пробуксовывают в сухой снежной «каше» и зачастую не в состоянии выехать из нее без посторонней помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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