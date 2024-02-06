Несколько сотен классов отправили на карантин в Челябинской области

На Южном Урале продолжает разрастаться эпидемия ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 5 неделю 2024 года (с 29 января по 4 февраля) наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,6%, зарегистрировано 111,88 случаев на 10 тысяч населения.

Снижение уровня заболеваемости отмечено среди взрослых южноуральцев – на 2,6%. Среди детей 7-14 лет она выросла на 17,4%, среди детей 3-6 лет – на 14%, среди детей до 3-х лет – на 14,7%.

В этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: адено-, рино-, РС-инфекции, метапневмовирусной инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и COVID-19, а также выявляются вирусы гриппа, в том числе А H3N2 («гонконгский грипп»).

По состоянию на 5 февраля частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в 4 школах и 256 классах 80 общеобразовательных организаций.

Напомним, 7 декабря прошлого года главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20% и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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