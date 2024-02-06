«Металлург» на домашней арене не оставил шансов «Адмиралу»

«Металлург» в Магнитогорске обыграл «Адмирал» из Владивостока – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основную задачу магнитогорские хоккеисты решили еще в первом периоде.

На 10-й минуте встречи Никита Михайлис открыл счет – 1:0. Через три с половиной минуты Никита Гребенкин удвоил преимущество хозяев – 2:0. А еще через четыре с половиной минуты Роман Канцеров забросил в ворота «моряков» третью шайбу.

Это не сбило с настроя гостей, и второй период «Адмирал» оставил за собой. На 39-й минуте матча Антон Берлёв сокращает отставание – 1:3.

Но эта шайба мало повлияла на исход поединка. И в третьей двадцатиминутке «металлурги» расставили все точки над i. На 51-й минуте встречи Павел Акользин вновь увеличивает отрыв «Магнитки» – 4:1. А меньше, чем через полторы минуты, Максим Карпов ставит победную точку – 5:1 в пользу «Металлурга».

Магнитогорский клуб сохраняет лидерство в регулярном первенстве КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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