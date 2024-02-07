7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2024, среда
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09:00 Челябинск – Выезд главы города Натальи Котовой в два новых детских сада в микрорайонах «Парковый» и «Парковый-2» (отъезд представителей СМИ от мэрии, пл. Революции, 2)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Громкие чтения «Шкатулка, полная сказов»: читаем книгу сказов П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 – 12:00 Челябинск – Читаем книги о семье и семейных ценностях (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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10:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух: «Великая битва на Волге» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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10:30 Челябинск – Литературный квиз «Читайте с нами» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Час поэзии «Роберт Бернс – певец Шотландии» к 265-летию поэта (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем вместе, читаем вслух» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:00 Челябинск – Клуб «Книжник»: День родного языка «О великий, могучий, правдивый и свободный» в формате дискуссии с чтением стихов и викториной (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по вопросам: семейное, трудовое, жилищное, пенсионное право, наследство, кредиты, банкротство, исполнительное производство и оформление недвижимости (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Урок литературного краеведения блиц конкурса чтецов «СТИХИ Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Презентация нового цифрового визиографа и современных стоматологических установок (ГКБ №11, ул. Дзержинского, 17а, стоматологическое отделение)
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14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие «Все мы связаны» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, открывающее Год семьи в регионе (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: аппликация из фетра «Цыплята» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Читаем В. Бианки (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Светланы Столяровой «Текстильные фактуры» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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18:00 Челябинск – Медленное чтение (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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